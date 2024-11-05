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19:29, 5 ноября 2024Бывший СССР

Путина поблагодарили за поддержку мирного процесса между Баку и Ереваном

Посол Азербайджана поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса с Ереваном
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку мирного процесса с Арменией, передает ТАСС.

«Я хотел бы выразить благодарность президенту, что есть такая активная поддержка с российской стороны мирному процессу», — рассказал Мустафаев.

Он добавил, что поздравил посла Армении в России Гургена Арсеняна с вступлением в должность и заявил, что будет поддерживать с ним в Москве конструктивные отношения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора. Министр подчеркнул, что процесс заключения мира требует не только значительных усилий сторон, но и времени.

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