Путина поблагодарили за поддержку мирного процесса между Баку и Ереваном

Посол Азербайджана поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса с Ереваном

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку мирного процесса с Арменией, передает ТАСС.

«Я хотел бы выразить благодарность президенту, что есть такая активная поддержка с российской стороны мирному процессу», — рассказал Мустафаев.

Он добавил, что поздравил посла Армении в России Гургена Арсеняна с вступлением в должность и заявил, что будет поддерживать с ним в Москве конструктивные отношения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не подталкивает Армению и Азербайджан к поспешному заключению мирного договора. Министр подчеркнул, что процесс заключения мира требует не только значительных усилий сторон, но и времени.