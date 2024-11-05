Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 5 ноября 2024Наука и техника

Разгадана тайна неизвестного заболевания у детей

Science: неправильное сворачивание белка вызвало редкий симптом у детей
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: FamVeld / Shutterstock / Fotodom

Международная группа ученых разгадала медицинскую тайну неврологических симптомов у детей, которые не соответствуют ни одному известному синдрому. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Исследователи обнаружили, что редкий генетический дефект нарушает работу белков, отвечающих за сворачивание других белков в правильные формы, что важно для их нормальной функции. Эти белки входят в состав крупного молекулярного комплекса TRiC/CCT, а его нарушения связаны с аномалиями развития мозга и неврологическими симптомами, такими как умственная отсталость и низкий мышечный тонус.

Для изучения воздействия выявленного генетического дефекта команда использовала модельный организм — круглого червя C. elegans, гены которого аналогичны примерно 50 процентам человеческих генов. Это позволило ученым наблюдать влияние генетического варианта, аналогичного таковому у пациентов: у мутированных червей была снижена подвижность, что указывало на нарушение нервной системы.

При более подробном анализе исследователи обнаружили, что дефектный белок CCT3 приводит к снижению эффективности механизма сворачивания белков, из-за чего актиновые белки, которые поддерживают форму и движение клеток, формировались неправильно. В клетках червей, несущих этот генетический вариант, было обнаружено ненормальное распределение актина, что подтверждает, что нарушение сворачивания белка связано с клиническими проявлениями заболевания.

Дополнительные эксперименты с модельными организмами — рыбками данио-рерио и дрожжами — также показали, как мутации в гене CCT3 влияют на развитие мозга и функционирование механизма сворачивания белков соответственно. Исследователи выявили сходные аномалии у людей с нарушениями других белков комплекса TRiC/CCT, что позволило им объединить их в новый тип редкого генетического заболевания.

Этот прорыв имеет важное значение для диагностики пациентов с аналогичными симптомами по всему миру и прокладывает путь к возможным методам лечения, направленным на восстановление функции сворачивания белка. По словам ученых, применение простых модельных организмов позволяет глубже понять патобиологию человека и проводить диагностику сложных заболеваний.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинцы планируют вывезти своих детей из страны. Уехавшие школьники отказываются от украинского образования

      Разгадана тайна неизвестного заболевания у детей

      В Японии заявили о запуске КНДР нескольких ракет

      Военный конструктор заявил об угрозах перевода в штурмовики

      Дочь Мадонны обнажила грудь на камеру

      Порнорежиссер раскритиковала постельные сцены в голливудских фильмах по одной причине

      Вучич назвал грядущие выборы президента США судьбоносными

      Идею о перехвате ракет над Украиной захотели обсудить на встрече НАТО

      Российские войска отбили две контратаки ВСУ

      Предсказана политика будущего президента США по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше