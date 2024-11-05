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12:08, 5 ноября 2024Бывший СССР

Разведчик рассказал об обеспечении бойцов ВСУ наркотиками от иностранных инструкторов

ТАСС: иностранные инструкторы обеспечивают ВСУ наркотиками
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Иностранные инструкторы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обеспечивают военных на артемовском направлении наркотиками. Об этом заявил командир группы беспилотников казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Сибирь» с позывным Раскол, передает ТАСС.

«Инструкторы присутствуют каждую неделю, приходят, обучают непосредственно нашего врага. И также привозят им наркотики», — рассказал Раскол. По его словам, эту информацию подтверждают те украинские солдаты, что сдались в плен.

Ранее стало известно, что находящиеся на территории России пленные солдаты ВСУ массово отказываются от обменов, так как не хотят возвращаться на Украину, о чем заявила волонтер Марина Ашифина. Она заявила, что многие военнопленные хотят остаться жить на территории Российской Федерации и поэтому отказываются от обменов.

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