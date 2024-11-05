Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 5 ноября

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов российскому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, после продолжительной сухой и теплой погоды в связи с прохождением холодного фронтального раздела 5 ноября на полуострове ожидаются дожди, снег в горах и местами сильные осадки.

Более того, в ведомстве заявили о возможном усилении юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 25 метров в секунду, в южных районах региона и в горах — до 30 метров в секунду.

Сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности: воздержаться от выхода в море и прогулок по набережным. «При нахождении на улице обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев», — добавили они.

Ранее стало известно, что за десять месяцев 2024 года в Крыму отдохнули свыше 5,5 миллиона человек. По словам главы республики Сергея Аксенова, это на 18 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.