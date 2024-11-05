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03:33, 5 ноября 2024Россия

Российские войска отбили две контратаки ВСУ

Рогов: российские войска отбили две контратаки ВСУ севернее Работино
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска отбили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Наши войска сорвали две вражеских контратаки севернее Работино на ореховском направлении, обернув противника в бегство», — отметил он. Рогов добавил, что украинские войска пошли в атаку большими группами при поддержке артиллерии и ударных дронов.

Ранее Рогов заявил, что новая тактика российских войск на линии фронта заставляет солдат Вооруженных сил Украины бежать со своих позиций. По его словам, они осознают риск оказаться в плену, поэтому массово оставляют свои расположения. Чиновник добавил, что при продвижении российские военные перестали использовать лобовые удары.

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