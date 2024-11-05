Российский полицейский разгласил содержащие гостайну сведения и был осужден

На Урале полицейскому дали 2 года условно за разглашение государственной тайны

Челябинский областной суд приговорил к двум годам лишения свободы условно сотрудника полиции на транспорте за разглашение сведений, содержащий государственную тайну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, осужденный разгласил известные ему сведения, которые имеют степень секретности «совершенно секретно», в нарушение требований российского законодательства о защите гостайны. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 («Разглашение гостайны») УК РФ.

Теперь полицейский не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, два года.

Как уточнили «Ленте.ру» в УФСБ России по Челябинской области, на текущий момент его сотрудниками возбуждено 390 административных дел по статье 13.12 («Нарушение правил защиты информации») КоАП РФ. Кроме того, по статьям 283.2 («Нарушение требований по защите государственной тайны») и 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ были осуждены восемь человек.

Ранее сотрудники ФСБ задержали четырех жителей Петропавловска-Камчатского, подозреваемых в вымогательстве денег у участника специальной военной операции.