Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:47, 5 ноября 2024Силовые структуры

Российский полицейский разгласил содержащие гостайну сведения и был осужден

На Урале полицейскому дали 2 года условно за разглашение государственной тайны
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Челябинский областной суд приговорил к двум годам лишения свободы условно сотрудника полиции на транспорте за разглашение сведений, содержащий государственную тайну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, осужденный разгласил известные ему сведения, которые имеют степень секретности «совершенно секретно», в нарушение требований российского законодательства о защите гостайны. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 («Разглашение гостайны») УК РФ.

Теперь полицейский не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, два года.

Как уточнили «Ленте.ру» в УФСБ России по Челябинской области, на текущий момент его сотрудниками возбуждено 390 административных дел по статье 13.12 («Нарушение правил защиты информации») КоАП РФ. Кроме того, по статьям 283.2 («Нарушение требований по защите государственной тайны») и 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ были осуждены восемь человек.

Ранее сотрудники ФСБ задержали четырех жителей Петропавловска-Камчатского, подозреваемых в вымогательстве денег у участника специальной военной операции.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Столтенберг был в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов. Его пытался завербовать агент КГБ в Норвегии

      На Украине признали потерю Степановки

      Правительство отказалось поддержать проект об упрощении получения гражданства в России

      В Германии согласились со словами Лаврова об атаке на «Северные потоки»

      Опровергнуто фундаментальное правило химии

      В Совфеде заявили о подрыве позиции генсека НАТО из-за вопроса по Украине

      В Москве девушка ранила мать ножом и сама обратилась в полицию

      Россиянам раскрыли меню для борьбы со стрессом

      Взрывы прогремели в пригороде Киева

      Boeing договорился с рабочими о прекращении забастовки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше