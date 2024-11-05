В России суд приговорил сторонника РДК за призывы к террористическим актам

В Петербурге осудили сторонника РКД за призывы к террористическим актам

В Санкт-Петербурге суд приговорил сторонника «Русского Добровольческого Корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Артура Канина за призывы к террористическим актам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе города.

Он признан виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным суда, 8 января 2023 года Канин разместил запись в открытом интернет-сообществе «Русский Добровольческий Корпус», которая призывала к насильственным действиям против русских. 11 января 2023 года в этом же сообществе он призывал к совершению терактов и поджогу военкоматов.

Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, сроком на три года.

Ранее сообщалось, что следствие изучит счета сторонника РДК по делу о подготовке теракта в Москве.