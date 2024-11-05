Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:29, 5 ноября 2024Силовые структуры

В России суд приговорил сторонника РДК за призывы к террористическим актам

В Петербурге осудили сторонника РКД за призывы к террористическим актам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил сторонника «Русского Добровольческого Корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Артура Канина за призывы к террористическим актам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе города.

Он признан виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным суда, 8 января 2023 года Канин разместил запись в открытом интернет-сообществе «Русский Добровольческий Корпус», которая призывала к насильственным действиям против русских. 11 января 2023 года в этом же сообществе он призывал к совершению терактов и поджогу военкоматов.

Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, сроком на три года.

Ранее сообщалось, что следствие изучит счета сторонника РДК по делу о подготовке теракта в Москве.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности к переговорам по Украине. Президент России рассказал о предыдущих попытках договориться

      Экономист дал прогноз по периоду высоких ставок по вкладам

      Треш-блогер Олег Монгол показал внешность до начала употребления алкоголя

      Россиянин прописал у себя 17 иностранцев и попал под статью

      Россиянам раскрыли способы сэкономить на отдыхе

      В России назвали причины произошедшего в зоне СВО перелома

      В ЕС заявили о зависимости политики по Украине от исхода выборов в США

      В Москве аномально потеплеет

      Уехавшая из России Варвара Шмыкова сравнила Берлин и Москву

      Британский суд отложил рассмотрение экстрадиции депутата — защитника УПЦ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше