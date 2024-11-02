Следствие изучит счета сторонника РДК по делу о подготовке теракта в Москве

СК изучает счета сторонника РДК, арестованного за подготовку теракта в Москве

Следственные органы приступили к изучению денежных операций по банковскому счету 27-летнего сторонника «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), арестованного за подготовку теракта в военкомате Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ.

По данным следствия, обвиняемый связался с представителями террористической организации в 2023 году через мессенджер. Намереваясь совершить нападение на военкомат на северо-западе столицы, он прибыл на место для разработки плана, разведки местности и фотографирования окрестностей. В июне 2024 года злоумышленник решился на теракт, который был предотвращен.

После задержания мужчина признал свою вину. По его месту жительства прошел обыск.