В выборах в США увидели схожесть с победным для Трампа голосованием 2016 года

Политолог Ярыгин указал на схожесть выборов в США 2016 и 2024 годов

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победит на выборах президента США, допустил политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин. В беседе с «Лентой.ру» специалист указал на схожесть выборов 2024 года с выборами 2016 года.

«Сейчас объективной картины нет, потому что есть только экзитполы условно опрошенных, которые приняли участие либо в досрочном голосовании, либо голосовании по почте. Доверять данным этих опросов нельзя. Они на самом деле нерепрезентативны. Оценивать популярность по опросам общественного мнения сложно, потому что они слишком разнятся. Судя по опросам общественного мнения среди общего населения избирателей, лидирует Камала Харрис с небольшим отрывом, но есть, например, такой элемент как ставки на выборы, и там предпочтения отдаются Дональду Трампу», — поделился политолог.

Сейчас картину оценить очень сложно, потому что вводные слишком разные. И по опросам общественного мнения, и по статистике принявших участие нельзя сказать о том, что побеждает либо Трамп, либо Харрис в моменте до открытия избирательных участков Григорий Ярыгин политолог

Ярыгин считает, что сыграют свою роль условно неопределившиеся американцы, которые скрывают свои намерения голосовать за Трампа, потому что в США это считается токсичным. Он добавил, что текущая картина перед выборами напоминает 2016 год, когда представитель Демпартии Хиллари Клинтон тоже была немного впереди по опросам общественного мнения.

«2016 и 2024 год очень похожи ситуациями перед выборами, поэтому, мне кажется, что есть основания полагать, что несмотря на преимущества в опросах общественного мнения у Харрис, американцы молчат и не рассказывают о том, что готовы поддержать Трампа. У меня есть такое представление, что побуждает меня думать, что Трамп имеет все шансы победить. Объективно ничего пока об этом не говорит, объективно ничего не говорит о том, что Харрис победит, но вот этот небольшой разрыв и опыт 2016 года при общих равных. В тех условиях победил Дональд Трамп, наверное, победит и сейчас», — заключил собеседник «Ленты.ру».

За день до президентских выборов в США стало известно, что Трамп и Харрис имеют равные шансы на победу. Так, финальный опрос показал, что политики идут вровень, их поддерживают по 49 процентов зарегистрированных избирателей. Социолог Билл Макинтурфф прокомментировал эти данные тезисом, что равенство сил между Трампом и Харрис демонстрирует сильное разделение в американском обществе.