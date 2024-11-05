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14:30, 5 ноября 2024Силовые структуры

Силовики задержали россиянина за попытку расправы над знакомым в 90-е

В Петербурге задержан мужчина за покушение на убийство знакомого в 1993 году
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге силовики задержали мужчину за попытку расправы над знакомым в 1993 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, 5 сентября 1993 года подозреваемый находился в гостях у своего знакомого в Калужской области. В ходе возникшего конфликта преступник выстрелил в товарища не менее шести раз в голову и тело. Пострадавшему удалось оттолкнуть нападавшего и выбежать из квартиры. Но тот хотел закончить начатое и уже на улице произвел еще не менее двух выстрелов. Приближение милицейской машины спугнуло злоумышленника, и он скрылся с места преступления. Потерпевший был доставлен в больницу. После прохождения лечения он уехал из города, опасаясь за свою жизнь.

В тот момент установить причастного к совершению преступления не удалось, производство по делу было приостановлено.

В 2024 году следователи повторно изучили материалы дела. Им удалось установить местонахождение потерпевшего и провести допрос. По информации, полученной от него, был установлен и задержан подозреваемый.

Ранее сообщалось, что россиянина осудят за изнасилование и расправу над малолетней 33 года назад.

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