Суд отклонил иск москвича о взыскании выигрыша в лотерее в 566 тысяч рублей

Кузьминский суд Москвы отклонил иск москвича к «Русскому лото». Об этом сообщает РИА Новости.

Житель столицы купил 12 лотерейных билетов и обратился в АО «Государственные спортивные лотереи» с заявлением о выдаче сумм выигрышей объемом в 566 тысяч рублей. Получив отказ, он обратился в суд с иском о защите прав потребителей и требованием взыскать деньги.

Москвич заявил, что компания ссылается на правила игры и отказывается платить ему деньги.

«Правила игры — это просто общая формулировка только первых трех туров из 25 туров розыгрыша тиража лотерейных билетов, именно такая формулировка никак не может быть юридическим основанием, а только ссылкой по выдаче выигрышей по лотерейным билетам», — пояснил истец.

Ответчик в суде заявил, что два лотерейных билета ничего не выиграли, а сумма выигрыша по остальным составила 1610 рублей. Однако истец не обратился за выигрышем к оператору лотереи или распространителям лотерейных билетов.

Суд отклонил иск, объяснив решение тем, что конкурсы, игры, пари и азартные игры не регулируются нормами законодательства о защите прав потребителей.

Ранее Министерство финансов России решило увеличить поступления в бюджет от лотерей. Ведомство предложило собирать с операторов лотерей не 10 процентов разницы между суммой доходов и объемом призового фонда, а 5 процентов от всей выручки за отчетный квартал начиная с 1 января 2025 года. С начала 2026-го ставку увеличат до 6 процентов. Таким образом, ведомство планирует увеличить поступления в бюджет с 3,2 миллиарда рублей в год до 4,8 и 5,7 миллиарда соответственно.