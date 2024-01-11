В России решили вдвое больше зарабатывать на лотереях

Минфин предложил изменить налогообложение лотерей и собирать вдвое больше денег

Министерство финансов России решило увеличить поступления в бюджет от лотерей. Изменив систему налогообложения отрасли, ведомство рассчитывает зарабатывать вдвое больше, сообщает газета «Известия».

В Минфине предложили собирать с операторов лотерей не 10 процентов разницы между суммой доходов и объемом призового фонда, а 5 процентов от всей выручки за отчетный квартал начиная с 1 января 2025 года. С начала 2026-го ставку увеличат до 6 процентов. Таким образом, ведомство планирует увеличить поступления в бюджет с 3,2 миллиарда рублей в год до 4,8 и 5,7 миллиарда соответственно.

Заработанные на лотереях средства используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки резерва. Текущий объем вложений президент России Владимир Путин назвал недостаточным.

По словам эксперта РАНХиГС Андрея Тенишева, обороты лотерейного бизнеса в России растут: в начале 2023 года билеты на розыгрыши покупали на треть чаще, чем в 2022-м, так как люди «перестают надеяться на собственные силы». Лучше, если суммы поступлений в бюджет вырастут за счет увеличения налога, чем из-за роста оборотов лотерейного бизнеса и количества игроков, добавил он.

Как показало совместное исследование сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования жизни», в 2023 году 15 процентов россиян пытались увеличить доход через участие в лотереях и конкурсах. Столько же стремились к этой цели, открывая свой бизнес.