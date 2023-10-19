Путин приказал увеличить доход от лотерей

Президент Путин распорядился увеличить отчисления от лотерей на развитие спорта

Президент России Владимир Путин распорядился увеличить отчисления от лотерей, которые направляются на развитие физкультуры и спорта. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Совета по физкультуре и спорту он отметил, что выводить эти доходы из-под регулирования Минфина не следует, но изменения необходимы. «Просто отчисления от лотерей, конечно, должны быть в большем объеме», — заключил он.

Также сегодня глава государства призвал к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом 70 процентов россиян. По его словам, развитие спорта является безусловным приоритетом для России.

Ранее совместное исследование сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования жизни» показало, что в 2023 году 15 процентов россиян пытались увеличить свой доход через участие в лотереях и конкурсах. Столько же стремились к этой цели через попытку открыть свой бизнес.