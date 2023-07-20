Россияне посчитали лотерею возможностью увеличить доход

«Работа.ру»: россияне назвали лотерею и инвестиции способами увеличить доход

Большинство россиян (64 процента) пытались увеличить свой доход в 2023 году. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования жизни» пишет РБК.

Подработка стала самым популярным способом увеличения доходов, так считают 63 процента респондентов. Готовы искать вторую работу ради возможного увеличения заработка 27 процентов россиян. Еще 22 процента заявили, что занимались инвестированием уже полученных средств.

19 процентов россиян рассчитывают на рост заработка в результате карьерного роста. О планах открыть собственный бизнес рассказали 15 процентов. Такое же количество опрошенных полагаются на удачу и хотят увеличить свой доход в результате участия в лотереях и конкурсах, а 9 процентов пробовали добиться цели и заработать больше с помощью сетевого маркетинга.

Исполнительный директор «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров рассказал, что увеличение дохода уже отметили 64 процента россиян. При этом 58 процентов рассказали о небольшом роста заработка, а 6 процентов — о значимом. Эксперт предупредил новичков в инвестициях, что начинать следует с финансового планирования и лишь на завершающем этапе заниматься вложением заработанных средств.

Исследование было проведено в июне 2023 года во всех российских регионах. В нем приняли участие более 3,2 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее исследование HeadHunter «Настроение на рынке труда в России» показало, что индекс востребованности подработки у россиян вырос до максимума с 2015 года. При этом самыми популярными видами подработки в 2023 году оказались сферы ремонта и строительства, IT, интернета и онлайн-торговли.