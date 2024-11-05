Светлана Лобода снялась обнаженной

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном образе и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 14,8 миллиона подписчиков.

41-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах, стоя на открытом балконе на фоне пальм. При этом она позировала обнаженной, частично завернувшись в одеяло.

В то же время знаменитость распустила уложенные волнами волосы и сделала макияж с розовой помадой и коричневыми тенями. «Осенним утром так хочется тепла...» — указала в подписи артистка.

Ранее в ноябре 41-летняя российская певица МакSим показала фигуру в белом бикини на отдыхе.