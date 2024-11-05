Раскрыто будущее уголовных дел против Трампа в случае его избрания

FT: в случае избрания Трампа уголовные дела против него будут прекращены

В случае избрания кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа возбужденные против него уголовные дела будут прекращены. Об этом пишет газета Financial Times.

«Если Трамп вернет Белый дом, у него будет несколько путей давления на Министерство юстиции, чтобы оно закрыло дела против него, поскольку это часть исполнительной власти, которую он будет контролировать», — утверждается в публикации.

По данным издания, после вступления в должность Трамп должен будет назначить нового генерального прокурора, и он сможет выбрать того, кто склонен отклонить иски против него. Кроме того, экс-президент, вероятно, уволит специального прокурора Министерства юстиции США Джека Смита.

Газета приводит слова профессора юридического факультета Джорджтаунского университета Пола Батлера, заявившего, что Трамп, «по сути, выиграл во всех четырех делах», возбужденных против него, так как вынесение приговора будет отложено как минимум до следующих выборов. Кроме того, есть вероятность, что в случае переизбрания Трамп помилует самого себя. По мнению Батлера, этот шаг стал бы «почти методом страхования» и гарантией, что «нет никаких шансов» привлечения политика к ответственности после его ухода из Белого дома.

В сентябре суд Нью-Йорка перенес вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовых документов на 26 ноября.