Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:50, 5 ноября 2024Экономика

Траты на нефтеразведку в мире рекордно выросли

Глава Gunvor Тернквист: инвестиции в мировую нефтеразведку достигли $600 млрд
Анатолий Акулов (редактор)

В настоящее время мировая нефтяная отрасль перефинансирована, недостатка в инвестициях в разведку сырья сейчас не наблюдается. Об этом заявил глава крупной нефтетрейдерской компании Gunvor Турбьерн Тернквист, его слова приводит «Интерфакс».

Он уточнил, что нынешний размер мировых инвестиций в нефтеразведку составляет 600 миллиардов долларов. Этот уровень является рекордным для глобальной отрасли, столь высоких вложений не наблюдалось ранее. «Мы никогда не тратили столько денег на разведку», — заявил Тернквист в ходе выступления на энергетической конференции ADIPEC.

Материалы по теме:
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию. Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию.Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
18 апреля 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Вместе с увеличением затрат на нефтеразведку растет и ее эффективность, добавил глава Gunvor. Добиться подобной динамики, по его словам, удалось за счет внедрения современных технологий бурения. В итоге мировая нефтедобыча при биржевых ценах на сырье в районе 75-80 долларов за баррель приносит участникам рынка «чрезвычайно высокую прибыль», заключил Тернквист.

Ранее он заявил о выходе на плато мирового спроса на традиционные автомобильные виды топлива. Достижение пикового глобального интереса к бензину и дизелю, по его словам, стало возможно в том числе благодаря восстановлению китайской экономики. Именно этот рынок является одним из главных по объемам потребления нефти и нефтепродуктов. В то же время подобная динамика не свидетельствует о снижении мирового спроса на сырье. Глобальный интерес к нему, пояснил глава Gunvor, остается устойчивым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о потере Украиной десятков радиоактивных источников. Что это значит?

      ЦИК Грузии потребовал предоставить следствию доказательства нарушений на выборах

      Турист снял виллу с друзьями на Крите и был найден в сауне без признаков жизни

      Активность Российской армии на южном направлении СВО объяснили

      Губернатор раскрыл подробности об атаке беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде

      «Газпром» заявил о рекордных поставках газа россиянам

      Опубликованы кадры с места удара беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде

      «Москвич» преодолел 30 тысяч километров и добрался и до Камчатки

      Желание Шнурова вернуться на сцену объяснили

      Появились подробности об ударе БПЛА по жилой многоэтажке в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше