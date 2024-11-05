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14:57, 5 ноября 2024Экономика

В мире заявили о выходе на пиковое значение спроса на топливо

Глава Gunvor Тернквист: спрос на бензин и дизельное топливо вышел на плато
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Мировой спрос на традиционные виды автомобильного топлива — бензин и дизель — к настоящему времени успел выйти на пиковое значение и достичь плато. Об этом заявил глава крупной нефтетрейдерской компании Gunvor Турбьерн Тернквист, его слова приводит ТАСС.

Подобная динамика наблюдается, в частности, в Китае, который является одним из крупнейших в мире потребителей нефти и нефтепродуктов. «В Китае это точно так», — пояснил Тернквист в ходе выступления на энергетической конференции ADIPEC.

В то же время выход на плато мирового спроса на традиционные виды автомобильного топлива не свидетельствует о снижении глобального интереса к нефти, добавил глава Gunvor. Он отметил, что в мире сейчас наблюдается тенденция увеличения спроса на нефтехимическую продукцию.

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В первой половине сентября 2023 года аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) заявили о «начале конца» эры ископаемых видов топлива. Речь шла в том числе о закате глобального интереса к нефти, природному газу и углю. Согласно ожиданиям экспертов, пиковый глобальный спрос на эти виды топлива будет зафиксирован после 2030 года. По их мнению, подобной динамике будет способствовать ряд факторов, включая активный рост популярности электромобилей, активное развитие зеленой и атомной энергетики в Китае и стратегия энергоперехода стран Евросоюза (ЕС).

Впрочем, вице-премьер РФ Александр Новак придерживается противоположной позиции по поводу дальнейших перспектив ископаемых видов топлива. По его оценке, глобальный спрос на природный газ к 2050 году вырастет примерно на 35 процентов к нынешнему уровню, а мировой интерес к нефти в ближайшие 26 лет будет ежегодно расти на один-два процента и к 2050-му достигнет отметки 120 миллионов баррелей в сутки.

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