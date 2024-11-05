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02:51, 5 ноября 2024Россия

«Убитый» российский боец из Селидово ответил противнику и поздравил Россию

«РВ»: «убитый» боец ВС РФ записал на видеоответ противнику и поздравил россиян
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Командир штурмовой роты российской группировки войск «Центр» с позывным Канелло, который стал известен после распространения видеоролика с его участием в Селидово, поздравил россиян с Днем народного единства. Он также доказал, что не умер, как докладывают средства массовой информации противника, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Вот это герой!
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