«Убитый» российский боец из Селидово ответил противнику и поздравил Россию

«РВ»: «убитый» боец ВС РФ записал на видеоответ противнику и поздравил россиян

Командир штурмовой роты российской группировки войск «Центр» с позывным Канелло, который стал известен после распространения видеоролика с его участием в Селидово, поздравил россиян с Днем народного единства. Он также доказал, что не умер, как докладывают средства массовой информации противника, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).