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11:35, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

Уехавший в США популярный российский блогер назвал удививший его факт

Стримера Мэддисона удивили в США передвигающиеся на электроскутерах полные люди
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Мэддисон и Ко / YouTube

Популярный российский стример и блогер Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), уехавший в США, заявил, что в Америке его удивили передвигающиеся на электроскутерах полные люди. Об этом он рассказал во время онлайн-трансляции, отрывок из которой доступен на YouTube.

По словам Мэддисона, поначалу он не верил, что в США люди с избыточным весом, которым трудно ходить, нередко передвигаются на специальных скутерах, однако затем сам стал свидетелем этого.

Кроме того, стримера удивило, что зачастую к таким средствам передвижения прибегают люди, пока находящиеся только на грани ожирения. «Он уже сдался, он уже не хочет ходить вообще никогда», — высказался о них Давыдов.

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При этом Мэддисон посетовал, что за несколько месяцев пребывания в Америке набрал вес. Он связал это с высокими вкусовыми качествами блюд в США. «Мне кажется, что в Америке *** как вкусно, но очень вредно», — пояснил блогер.

Ранее Давыдов пожаловался на американские банки. Он рассказал, что столкнулся с ограничениями при попытке снять деньги с карты или совершить ей оплату.

Илья Мэддисон рассказал о переезде в США в середине сентября. Блогер раскрыл, что переехать в Америку ему помог адвокат. Он объяснил свое решение тем, что давно мечтал пожить в этой стране.

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