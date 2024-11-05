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12:08, 5 ноября 2024Россия

Украина нанесла удар по российскому городу

Белгородский глава Гладков: женщина пострадала при атаке ВСУ по городу Шебекино
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Женщина пострадала при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, ВСУ нанесли удар по городу с помощью беспилотного летательного аппарата.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой, ушибленной раной головы, осколочными ранениями ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил Гладков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.

ЖЗЛ
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