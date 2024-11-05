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11:43, 5 ноября 2024Культура

Умерла солистка Мариинского театра

Умерла солистка оперной труппы филиала Мариинского театра Мария Ринчинова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @maria_rinchinova

Солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Мария Ринчинова умерла в понедельник, 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Она была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком», — говорится в сообщении. Коллектив театра также выразил соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам творчества артистки.

Ринчинова начала свою карьеру в филиале Мариинского театра в 2023 году. Исполнительница дебютировала в роли няни в опере «Евгений Онегин». Она также появлялась в таких постановках, как «Снежная Королева» и «Зори здесь тихие».

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