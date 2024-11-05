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22:41, 5 ноября 2024Мир

В американском штате обвинили Россию в угрозах выборам

CNN: госсекретарь Джорджии обвинил РФ якобы во вмешательстве в выборы президента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер выступил с заявлением, что он якобы слышал о «российском происхождении» угроз безопасности для процедуры голосования в его штате. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Мы слышали о нескольких угрозах, которые были российского происхождения. (...) в целях общественной безопасности мы всегда их проверяем», — заявил госсекретарь Джорджии. По его мнению, Россия «замышляет недоброе» и якобы не хочет спокойных выборов в США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва отвергает обвинения спецслужб США о вмешательстве в выборы.

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