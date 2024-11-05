В Британии сделали ставки на победу Трампа на выборах в США

Daily Mail: ставки британцев на победу Трампа в 2,7 раза больше, чем на Харрис

Ставки британцев на победу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в 2,7 раза больше, чем ставки на победу его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на крупнейшую в мире букмекерскую контору BetFair.

«Трамп остается явным фаворитом среди игроков, которые поставили на него невероятные 127 миллионов фунтов стерлингов в качестве кандидата на пост следующего президента США. На его соперницу Харрис было поставлено 47 миллионов фунтов стерлингов», — сообщает издание.

В общей сложности жители Великобритании поставили на исход американских выборов около 189 миллионов фунтов стерлингов, рассказал официальный представитель BetFair Сэм Росботтом.

Ранее исследование, проведенное с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ), предсказало победу Харрис на выборах в США. Для анализа использовались данные переписи населения и другие демографические показатели.