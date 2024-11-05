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02:12, 6 ноября 2024Мир

В Чехии заявили о завершении конфликта на Украине в случае избрания Трампа

Бабиш заявил о завершении конфликта на Украине в случае избрания Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Чехии, председатель оппозиционного движения ANO заявил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) о завершении конфликта на Украине в случае избрания кандидата от республиканцев Дональда Трампа президентом США.

Политик выразил мнение, что Европе нужны Соединенные Штаты, а тем в свою очередь требуется сильный лидер. Он пожелал Трампу удачи.

«Я верю в его обещание положить конец войне на Украине, потому что, когда он был американским президентом, никакой войны не было», — подчеркнул Бабиш. Он также выразил надежду на подписание торгового соглашения между Европой и США, выгодного обеим сторонам.

В конце сентября Бабиш уже отмечал, что исход президентских выборов в США определит дальнейшую судьбу конфликта на Украине. По мнению политика, победа кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа была бы лучшим исходом с точки зрения европейских интересов. Это связано с обещаниями экс-президента США в случае победы положить конец украинскому конфликту.

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