В Чехии назвали определяющее для конфликта на Украине событие

Экс-премьер Чехии Бабиш: выборы в США определят судьбу конфликта на Украине

Исход президентских выборов в США определит дальнейшую судьбу конфликта на Украине. С таким утверждением выступил экс-премьер Чехии Андрей Бабиш в интервью Financial Times (FT).

«Давайте быть реалистами: выборы в США определят войну на Украине», — сказал он.

По мнению политика, победа кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа была бы лучшим исходом с точки зрения европейских интересов. Это связано с обещаниями экс-президента США в случае победы положить конец украинскому конфликту, объяснил Бабиш.

Ранее Трамп пообещал наладить отношения с Россией и Китаем, а также положить конец конфликту на Украине в случае победы на выборах.

Во время выступления на предвыборных дебатах политик подчеркнул, что хочет завершения боевых действий на Украине ради спасения человеческих жизней. Он отметил, что США заинтересованы в урегулировании ситуации.