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11:33, 5 ноября 2024Бывший СССР

В ДНР оценили заявления Киева о призыве женщин в ВСУ

Пушилин: Киев пытается узнать мнение общества, заявляя о призыве женщин в ВСУ
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Киев пытается узнать мнение общества, заявляя о снижении мобилизационного возраста и призыве женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, цитирует РИА Новости.

«Мы слышим уже даже о возможных призывах женщин. Пока это прощупывают общественное мнение, пока это не принятое решение», — оценил он заявления Киева.

По его словам, такие призывы украинских политиков стали нормой. Пушилин убежден, что подобные заявления свидетельствуют об ухудшении ситуации для Украины.

Ранее глава ДНР заявил, что ВСУ испытывают сложности на фронте на фоне проведения насильственной мобилизации. Он также напомнил, что на украинском телевидении все чаще звучат призывы снизить призывной возраст до 18 лет.

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