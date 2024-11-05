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17:08, 5 ноября 2024Мир

В ЕС заявили о зависимости политики по Украине от исхода выборов в США

РИА Новости: политика ЕС в отношении Украины будет зависеть от выборов в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) ждут результатов президентских выборов в США, так как от их исхода будет зависеть дальнейшая политика объединения в отношении Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Сейчас мы, так сказать, "затаили дыхание" в ожидании выборов в США. Политика США по этому вопросу будет определяющей для ряда европейских государств», — отметил собеседник агентства.

По его мнению, европейские страны продолжат поддерживать Киев, однако вопрос состоит в том, будут ли так действовать все члены объединения. Позиция ЕС будет во многом зависеть от итогов американских выборов.

Ранее стало известно, что лидеры стран-членов Евросоюза 7-8 ноября в Венгрии обсудят взаимодействие с США после выборов американского президента.

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