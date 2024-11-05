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16:35, 5 ноября 2024Мир

Лидеры ЕС обсудят взаимодействие с США после выборов американского президента

Лидеры ЕС 7-8 ноября обсудят взаимодействие с США после выборов президента
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Quinn Glabicki / Reuters

Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) в Венгрии 7-8 ноября обсудят взаимодействие с США после выборов американского президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в Брюсселе.

«Европейские лидеры обсудят отношения с США на неформальном ужине в четверг. Мы также включили в повестку ситуацию в Грузии», — сказал собеседник агентства.

Ранее газета The Washington Post писала со ссылкой на европейских чиновников, что ЕС готовится к изменению военной поддержки США Украины в случае победы на предстоящих президентских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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