В Германии заявили о нежелании американцев видеть Помпео в команде Трампа

Бизнесмен Дотком заявил, что американцы не хотят видеть Помпео в команде Трампа

Немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком, по результатам опроса на своей странице в соцсети X рассказал, что американцы не желают видеть бывшего директора ЦРУ и Госдепа США Майка Помпео в команде кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в случае его победы на выборах.

«Американцы не хотят Помпео. Он — часть глубинного государства. В деле о "секретных документах" он воткнул Трампу нож в спину. Помпео плох и для Трампа, и для США», — резюмировал Дотком.

Уточняется, что 94 процента пользователей платформы, принявших участие в опросе о том, хотят ли они вновь видеть Помпео в администрации Трампа, выбрали вариант, согласно которому экс-глава ЦРУ должен «отправиться к черту».

Ранее кандидат в президенты от Демократической партии США Камала Харрис рассказала, что ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах планирует зайти в Овальный кабинет со списком своих врагов. По ее словам, если она победит, то, в отличие от него, придет в Белый дом с готовым перечнем дел.