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12:21, 5 ноября 2024Бывший СССР

В Кремле предрекли раскол в Молдавии по итогам выборов

Песков: после выборов президента в молдавском обществе сохранится раскол
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

После выборов президента Молдавии в молдавском обществе сохранится раскол. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Речь идет о весьма и весьма расколотом обществе. Эти противоречия наверняка будут продолжаться», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков предрек раскол молдавского общества по итогам второго тура президентских выборов в стране. Он подчеркнул, что большинство избирателей на участках внутри Молдавии проголосовало против действующего президента Майи Санду.

Пресс-секретарь президента отметил, что тысячи живущих в России граждан Молдавии были лишены возможности проголосовать. По мнению Пескова, это свидетельствует о непрозрачности и недемократичности выборов.

Ранее Песков опроверг обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Он добавил, что Россия регулярно слышит голословные обвинения в свой адрес.

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