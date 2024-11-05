В Курской области в ходе боя ликвидировали отказавшихся сдаться в плен бойцов ВСУ

ТАСС: в районе Любимовки Курской области ликвидировали 15 бойцов ВСУ

В Кореневском районе Курской области в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидированы 15 бойцов противника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как уточнил собеседник агентства, столкновение произошло на севере от села Любимовка. По его словам, украинским военным предлагали сдаться в плен, однако они отказались.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии уничтожил позицию операторов беспилотников ВСУ в Курской области. Как выяснилось, удар по позициям противника нанесли при помощи нескольких дронов-камикадзе. В результате произошло возгорание хранившегося в здании боекомплекта.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 4 ноября, Киев потерял на курском направлении более 29,6 тысячи военнослужащих и свыше 1000 единиц техники, в том числе западной.