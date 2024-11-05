В МИД высказались о предпочтительном для России кандидате в президенты США

России все равно, чем закончатся президентские выборы в США. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
«В целом, России все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с нашей страной», — отметила дипломат.
Захарова выразила надежду, что новый хозяин Белого дома, «кем бы он или она ни были» сосредоточится на решении внутренних проблем США и не будет «искать приключений за десятки тысяч миль от американских берегов».
Если со стороны Вашингтона поступит какое-то предложение, Москва изучит его на вопрос соответствия российским интересам, добавила представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ни один из кандидатов в президенты США не может быть предпочтительным для России. Бывший американский лидер Дональд Трамп во время своего президентства ввел наибольшее количество антироссийских санкций, а при действующей администрации Джо Байдена и Камалы Харрис Вашингтон и Москва «балансируют на грани прямого военного столкновения», пояснил он.