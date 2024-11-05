В Москве аномально потеплеет

Гидрометрцентр: температура в столице повысится до плюс 9 градусов

К концу текущей недели температура в Москве повысится до плюс 9 градусов, сообщили синоптики Росгидрометцентра.

Они указали, что снежный покров, который в Москве и Московской области 4 и 5 ноября отмечался до 2-11 сантиметров, не задержится надолго. Столицу ждет потепление, когда температура окажется выше нормы на пять градусов. Вместо снега придут дожди. Рабочая неделя будет ветреной.

Небольшой снег ожидается местами в ночь на среду, 6 ноября. Температура окажется на уровне минус 5-3 градуса в Москве и минус 6-1 градус в Подмосковье. Днем — осадки в виде снега, переходящего в дождь, с небольшой интенсивностью. Столбики термометров поднимутся до плюс 2-4 градуса в Москве и 0-5 по области.

С четверга, 7 ноября, прогнозируются небольшие дожди, температура продолжит постепенно повышаться. Уже в пятницу, 8 ноября, днем до плюс 4-6 градусов в столице и плюс 3-8 по области. В выходные ветер ослабеет. Ожидаются локальные небольшие дожди. Ночью термометры покажут от 1 до 6 градусов, днем от 4 до 9 градусов тепла. При этом нормой для этих дней является температура на пять градусов ниже.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что сугробы в столице начнут таять вечером в среду, 6 ноября, когда столбики термометров поднимутся до отметки в плюс четыре градуса, а осадки вновь перейдут в дождь. К выходным снег исчезнет совсем.