Москвичей предупредили о скором исчезновении сугробов

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве исчезнут в выходные

Снег, выпавший в Москве за последние дни, вскоре растает. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, за минувшие сутки высота сугробов на базовой метеостанции ВДНХ увеличилась на два сантиметра, до восьми сантиметров. В Московской области соответствующий показатель варьируется от двух сантиметров в Клину до десяти сантиметров в Кашире, что скорее соответствует первой половине декабря, отметил Тишковец. Эксперт добавил, что в ближайшее время снежный покров растает: он начнет таять вечером в среду, 6 ноября, когда столбики термометров поднимутся до отметки в плюс четыре градуса, а осадки вновь перейдут в дождь, а к выходным, когда воздух прогреется до плюс восьми градусов, исчезнет полностью.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что во вторник, 5 ноября, снег покроет более 85 процентов территории России.