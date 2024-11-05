В подконтрольной Украине части Запорожской области повреждена инфраструктура

Глава украинской ОВА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Украине части Запорожской области произошли повреждения объектов инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, там произошло более 144 взрывов. Федоров добавляет, что повреждены несколько объектов инфраструктуры. Он не уточнил, какие именно объекты были повреждены.

Сообщается, что мирные жители в результате этого не пострадали.

Ранее о взрывах сообщалось в городе Канев Черкасской области Украины. Произошло это на фоне воздушной тревоги в регионе.