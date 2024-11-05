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16:13, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

На популярной видеоплатформе стали доступны все клипы

Все загруженные через VK Клипы или «ВКонтакте» ролики стали доступны в VK Видео
Антон Похиляк
Антон Похиляк (Редактор отдела оперативной информации)

Скриншот: vk.com

Все видео, загруженные через «VK Клипы» или «ВКонтакте», стали доступны для просмотра в «VK Видео», сообщила соцсеть «Ленте.ру».

Теперь «VK Клипы» можно найти в отдельном табе нижнего меню с иконкой кулака и двумя пальцами, а также в карусели раздела «Главное» и на страницах авторов. Просмотры коротких вертикальных роликов синхронизируются с общим показателем просмотра «VK Клипов» и учитываются при монетизации контентмейкеров.

Пользователи получили доступ к многомиллионной библиотеке видео короткого формата и теперь смогут получить новый опыт просмотра в привычном приложении, заявляет соцсеть. Авторам же новый инструмент дает возможность расширить дистрибуцию контента и продвигать свое творчество на дополнительной площадке.

Посмотреть клипы можно во всех приложениях «VK Видео» — на смартфонах с Android и iOS, а также на Smart TV и Android TV.

Ранее «VK Клипы» взяли под опеку семейство капибар, проживающих в Московском зоопарке. Животные получили питание на целый год и подарки, которые сделают их жизнь более комфортной и безопасной.

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