В России лодка с людьми потерпела крушение в открытом море

На Камчатке пять человек пострадали при крушении лодки в открытом море

На Камчатке потерпела крушение лодка с пассажирами, которая находилась в открытом море. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telеgram-канале.

На борту судна находились пять рыбаков. Их лодка потерпела крушение в 35 километрах от мыса Левашова в сторону села Соболево.

«Выяснилось, что во время плавания нос лодки подняла волна и судно опрокинулось. Люди оказались в воде. Спасло их умение плавать», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что рыбаки добрались до берега и позвонили спасателям. Первыми помощь потерпевшим крушение оказал наряд местной полиции. В МЧС выясняют обстоятельства происшествия, водителю судна грозит штраф.