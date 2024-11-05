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15:05, 5 ноября 2024Мир

В России назвали условие победы Трампа на выборах президента США

Американист Дудаков заявил, что Трамп имеет больше шансов на победу на выборах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп имеет больше шансов на победу на выборах 5 ноября, если не случится форс-мажора или масштабных фальсификаций. Такое условие в разговоре с газетой «Взгляд» назвал американист Малек Дудаков.

«У демократов есть преимущество в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании, однако оно меньше, чем было в 2020 году. Поэтому республиканцам в данном случае будет проще конкурировать», — добавил он, отметив низкую явку среди традиционных групп избирателей Демократической партии — испаноязычных и афроамериканцев. По словам эксперта, это тоже на руку Трампу и республиканцам.

Дудаков также считает, что после оглашения результатов голосования в США могут начаться беспорядки: с одной стороны буйные сторонники Трампа, с другой — движения BLM и Antifa.

Выборы президента США проходят во вторник, 5 ноября. 78 миллионов американских граждан проголосовали досрочно. Ранее Трамп допустил свой проигрыш.

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