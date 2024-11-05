В России назвали условие победы Трампа на выборах президента США

Американист Дудаков заявил, что Трамп имеет больше шансов на победу на выборах

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп имеет больше шансов на победу на выборах 5 ноября, если не случится форс-мажора или масштабных фальсификаций. Такое условие в разговоре с газетой «Взгляд» назвал американист Малек Дудаков.

«У демократов есть преимущество в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании, однако оно меньше, чем было в 2020 году. Поэтому республиканцам в данном случае будет проще конкурировать», — добавил он, отметив низкую явку среди традиционных групп избирателей Демократической партии — испаноязычных и афроамериканцев. По словам эксперта, это тоже на руку Трампу и республиканцам.

Дудаков также считает, что после оглашения результатов голосования в США могут начаться беспорядки: с одной стороны буйные сторонники Трампа, с другой — движения BLM и Antifa.

Выборы президента США проходят во вторник, 5 ноября. 78 миллионов американских граждан проголосовали досрочно. Ранее Трамп допустил свой проигрыш.