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22:46, 5 ноября 2024Россия

В России разработают государственные учебники по русскому языку

Минпросвещения разработает государственные учебники по русскому языку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Министерство просвещения России сообщило о планах разработать государственные учебники по русскому языку и другим обязательным школьным предметам, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности будет подготовлено 19 книг, учитывая, что для отдельных классов учебник будет состоять из нескольких частей, а процесс их разработки займет не менее двух лет. Также в Минпросвещения выразили надежду на то, что новый подход к подготовке соответствующих учебных материалов позволит добиться снижения цены учебников.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку. Об этом он высказался на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов страны.

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