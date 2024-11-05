В России суд приговорил публициста Бестужева за фейки о Российской армии

В Петербурге осудили публициста Евгения Бестужева за фейки о Российской армии

В Санкт-Петербурге суд приговорил публициста Евгения Бестужева за фейки о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе города.

Он признан виновным по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ.

По данным суда, Бестужев в период с 23 февраля 2022 года по 30 марта 2022 года разместил в социальной сети «ВКонтакте» 27 записей. В этих публикациях содержалась заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил России. Эта информация была доступна неограниченному кругу лиц.

По результатам проведенной психолого-лингвистической экспертизы, суд уменьшил объем предъявленных обвинений. Суд приговорил его к пяти годам и трем месяцам условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете сроком на 4,5 года.

Ранее сообщалось, что на заведующего кафедрой «Управление персоналом» российского вуза возбудили дело о фейках.