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14:38, 5 ноября 2024Мир

В России назвали выборы в США необычными и предрекли стране беспорядки

Депутат Чепа назвал выборы в США необычными и допустил беспорядки в стране
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президентские выборы в США спровоцировали большое напряжение в обществе, что делает возможными беспорядки и протесты после завершения подсчета голосов, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что в этом могут обвинить Россию.

«Выборы в США очень необычные. Тут большой накал страстей, три неудавшихся покушения на кандидата Дональда Трампа, смена другого кандидата на Камалу Харрис в очень сжатые сроки, напряженная обстановка внутри общества. Все это, естественно, накладывает отпечаток на происходящие события», — заметил политик.

Он также указал на разницу в отношении кандидатов к ключевым геополитическим вопросам, а также на ряд серьезных проблем внутри США. Непримиримость позиций Трампа и Харрис, как считает Чепа, может спровоцировать беспорядки в стране после завершения выборов.

«Подсчет голосов будет достаточно долгим, и возможны беспорядки. Все это прогнозируют различные американские специалисты. Россию пытаются обвинять уже заранее. В частности, в том, что мы даем объективную информацию о происходящих событиях, а, по мнению американского Госдепа, никто не может давать информацию, отличающуюся от той, что предоставляют они», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что в небольшом американском городе Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, в котором традиционно проводятся самые ранние и быстрые голосования на всей территории США, подвели итоги президентских выборов. Кандидаты получили по три голоса избирателей.

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