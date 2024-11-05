В России назвали выборы в США необычными и предрекли стране беспорядки

Депутат Чепа назвал выборы в США необычными и допустил беспорядки в стране

Президентские выборы в США спровоцировали большое напряжение в обществе, что делает возможными беспорядки и протесты после завершения подсчета голосов, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что в этом могут обвинить Россию.

«Выборы в США очень необычные. Тут большой накал страстей, три неудавшихся покушения на кандидата Дональда Трампа, смена другого кандидата на Камалу Харрис в очень сжатые сроки, напряженная обстановка внутри общества. Все это, естественно, накладывает отпечаток на происходящие события», — заметил политик.

Он также указал на разницу в отношении кандидатов к ключевым геополитическим вопросам, а также на ряд серьезных проблем внутри США. Непримиримость позиций Трампа и Харрис, как считает Чепа, может спровоцировать беспорядки в стране после завершения выборов.

«Подсчет голосов будет достаточно долгим, и возможны беспорядки. Все это прогнозируют различные американские специалисты. Россию пытаются обвинять уже заранее. В частности, в том, что мы даем объективную информацию о происходящих событиях, а, по мнению американского Госдепа, никто не может давать информацию, отличающуюся от той, что предоставляют они», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что в небольшом американском городе Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, в котором традиционно проводятся самые ранние и быстрые голосования на всей территории США, подвели итоги президентских выборов. Кандидаты получили по три голоса избирателей.

