Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:32, 5 ноября 2024Россия

В Совфеде заявили о подрыве позиции генсека НАТО из-за вопроса по Украине

Пушков: отказ Запада принимать Украину в НАТО подрывает позицию генсека Рютте
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Отказ Запада принимать Украину в НАТО подрывает позицию генсека альянса Марка Рютте. Такое мнение выразил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Политик обратил внимание сообщение старшего корреспондента издания Politico Ханса фон дер Букхардта, согласного которому канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с Рютте высказался против в вопросе вступления Украины в НАТО.

«Если это так, то это откровенная дезавуация заявлений Рютте, который сделал эту тему центральной в своей программе сразу после того, как стал генсеком НАТО. И это также показывает, насколько расколот Запад по вопросу о приеме Украины в альянс», — заявил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что тема приема Украины в НАТО уже сейчас раскалывает блок, что в сумме с положением республики на фронтах снижает ее «и без того ничтожные шансы» вступить в Североатлантический альянс.« И теперь он [Рютте] сам и многие западные политики, упорно говорившие о "натовской перспективе для Украины", будут, вероятно, переносить эту перспективу на все более отдаленное будущее, которое, скорее всего, так и не наступит», — считает Пушков.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Столтенберг был в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов. Его пытался завербовать агент КГБ в Норвегии

      На Украине признали потерю Степановки

      Правительство отказалось поддержать проект об упрощении получения гражданства в России

      В Германии согласились со словами Лаврова об атаке на «Северные потоки»

      Опровергнуто фундаментальное правило химии

      В Совфеде заявили о подрыве позиции генсека НАТО из-за вопроса по Украине

      В Москве девушка ранила мать ножом и сама обратилась в полицию

      Россиянам раскрыли меню для борьбы со стрессом

      Взрывы прогремели в пригороде Киева

      Boeing договорился с рабочими о прекращении забастовки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше