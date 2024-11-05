В Совфеде заявили о подрыве позиции генсека НАТО из-за вопроса по Украине

Пушков: отказ Запада принимать Украину в НАТО подрывает позицию генсека Рютте

Отказ Запада принимать Украину в НАТО подрывает позицию генсека альянса Марка Рютте. Такое мнение выразил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Политик обратил внимание сообщение старшего корреспондента издания Politico Ханса фон дер Букхардта, согласного которому канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с Рютте высказался против в вопросе вступления Украины в НАТО.

«Если это так, то это откровенная дезавуация заявлений Рютте, который сделал эту тему центральной в своей программе сразу после того, как стал генсеком НАТО. И это также показывает, насколько расколот Запад по вопросу о приеме Украины в альянс», — заявил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что тема приема Украины в НАТО уже сейчас раскалывает блок, что в сумме с положением республики на фронтах снижает ее «и без того ничтожные шансы» вступить в Североатлантический альянс.« И теперь он [Рютте] сам и многие западные политики, упорно говорившие о "натовской перспективе для Украины", будут, вероятно, переносить эту перспективу на все более отдаленное будущее, которое, скорее всего, так и не наступит», — считает Пушков.