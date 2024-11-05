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20:59, 5 ноября 2024Мир

В США арестовали угрожавшего поджечь избирательный участок мужчину

В штате Нью-Йорк арестовали мужчину, угрожавшего поджечь избирательный участок
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Полиция города Фоулер в штате Нью-Йорк арестовала мужчину, угрожавшего поджечь избирательный участок. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Мужчина отправился голосовать примерно в 6:30 утра. Так как ранее он был осужден за тяжкое преступление, на избирательном участке ему сообщили, что он не имеет права голосовать, поскольку не зарегистрировался повторно после освобождения из тюрьмы.

По словам полиции, мужчина разозлился и начал угрожать «вернуться с пистолетом или сжечь это место». После этого он попытался скрыться, но его задержали правоохранители для допроса. Какие-либо обвинения против него еще не выдвинуты.

Ранее в штате Джорджия приостановили работу двух избирательных участков после сообщений об угрозе взрывов, которые впоследствии оказались ложными.

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