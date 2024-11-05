Ричард Хаас: «план победы» Зеленского нацелен на продолжение конфликта

«План победы» украинского лидера Владимира Зеленского невыполним и представляет собой рецепт для продолжения конфликта. Об этом заявил бывший чиновник Госдепа США и почетный президент американского Совета по международным отношениям (CFR) Ричард Хаас в статье для Foreign Affairs (FA).

«Это определение победы желанно, но в высшей степени нереализуемо. Другими словами, в нем нет никакой реалистичной стратегии, которую могли бы поддержать партнеры Украины. Это не план победы, а рецепт продолжающейся войны», — отметил он.

Бывший сотрудник Госдепа подчеркнул, что США могли бы предоставить Вооруженным силам Украины передовые системы вооружений и снять ограничения на их использование, но это не поможет украинской армии.

Ранее директор программы национальной стратегии Института ответственного государственного управления имени Квинси Джордж Биб предсказал, что Украину ждет разгром на фронте вне зависимости от исхода президентских выборов в США.