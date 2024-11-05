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10:08, 5 ноября 2024Бывший СССР

В Узбекистане гражданина приговорили к пяти годам тюрьмы за участие в СВО

В Узбекистане мужчину приговорили к 5 годам колонии за участие в СВО
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Узбекистане гражданина приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в конфликте на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области приговорил 51-летнего гражданина Узбекистана по статье «Наемничество» национального законодательства. Он принял участие в специальной военной операции (СВО) на стороне Вооруженных сил (ВС) России.

По информации суда, мужчина приехал на заработки в Россию. Позже он заключил контракт с Министерством обороны. В Узбекистане максимальное наказание по статье «Наемничество» предусматривает десять лет лишения свободы.

Ранее в Узбекистане правящая Либерально-демократическая партия победила на выборах в парламент. Они прошли 27 октября.

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