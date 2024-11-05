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16:26, 5 ноября 2024Экономика

Валенсия попросила десятки миллиардов евро на восстановление после наводнения

Валенсия попросила у правительства €31 млрд на восстановление после наводнения
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Eva Manez / Reuters

Власти Валенсии попросили у правительства Испании десятки миллиардов евро на восстановление после разрушительного наводнения, которое недавно обрушилось на регион. Об этом сообщил президент региона Карлос Мазон, пишет Bloomberg.

Запрашиваемая у Мадрида сумма составляет 31,4 миллиарда евро (около 3,3 триллиона рублей). По словам Мазона, пакет мер будет включать помощь с реконструкцией домов и покупкой транспортных средств. К настоящему моменту правительство Валенсии уже выделило 250 миллионов евро помощи, еще 100 миллионов пострадавшим пожертвовал фонд испанского миллиардера Амансио Ортеги.

В испанском правительстве заявили, что оценивать нанесенный стихийным бедствием ущерб пока слишком рано. Ожидается, что во вторник оно объявит о пакете финансовой помощи, который будет включать мораторий на подоходный налог для пострадавших от наводнения. Помимо этого, агентство по страхованию от стихийных бедствий также рассматривает запросы о компенсации, поступающие от пострадавших, однако пока не публикует никаких данных об этом.

Шторм «Дана» накрыл Испанию 29 октября. За несколько часов он обрушил на Валенсию и другие провинции двухлетнюю норму осадков. В результате более 100 тысяч автомобилей и десятки тысяч домов были повреждены. По последним данным, стихийное бедствие не пережили как минимум 217 человек. Спасательные работы после наводнения еще продолжаются.

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