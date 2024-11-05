Apple отложила выпуск дешевого шлема Vision Pro

Apple не будет выпускать дешевую версию Vison Pro до 2027 года

Компания Apple отложила выпуск доступного шлема дополненной и виртуальной реальности. Об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации специалиста, в Apple не видят смысла выпускать в ближайшее время недорогую гарнитуру смешанной реальности. Предварительно проект по созданию дешевого устройства отложили до 2027 года. Ко заметил, что пользователи до сих пор воспринимают шлем Vision Pro, который вышел в начале 2024 года, дорогим и бесполезным устройством, и выход доступной версии ничего не поменяет.

Однако в американской компании будут и дальше развивать сегмент носимых девайсов AR и VR. Так, в 2025 году Apple представит второе поколение устройства, которое будет работать на процессоре M5.

«Это еще одна проблема — то, что Apple считает "доступной ценой" для Vision Pro, все еще может быть дорогим по сравнению с конкурентами», — заметил Ко. Аналитик уверен, что гарнитура Apple будет востребована на рынке, когда ее создатели предложат адекватные сценарии использования.

В заключении специалист сравнил Vision Pro с умной колонкой HomePod. По словам Мин-Чи Ко, HomePod не пользовалась популярностью из-за непонятного позиционирования, и проблему не решил даже выпуск упрощенной и более дешевой колонки HomePod mini.

В конце октября инсайдеры рассказали, что Apple приостановила производство собственных очков дополненной реальности Vision Pro. По данным источников, на складах магазинов лежат порядка 600 тысяч нераспроданных гарнитур.