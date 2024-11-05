Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:02, 5 ноября 2024Наука и техника

Apple отложила выпуск дешевого шлема Vision Pro

Apple не будет выпускать дешевую версию Vison Pro до 2027 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Компания Apple отложила выпуск доступного шлема дополненной и виртуальной реальности. Об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации специалиста, в Apple не видят смысла выпускать в ближайшее время недорогую гарнитуру смешанной реальности. Предварительно проект по созданию дешевого устройства отложили до 2027 года. Ко заметил, что пользователи до сих пор воспринимают шлем Vision Pro, который вышел в начале 2024 года, дорогим и бесполезным устройством, и выход доступной версии ничего не поменяет.

Однако в американской компании будут и дальше развивать сегмент носимых девайсов AR и VR. Так, в 2025 году Apple представит второе поколение устройства, которое будет работать на процессоре M5.

«Это еще одна проблема — то, что Apple считает "доступной ценой" для Vision Pro, все еще может быть дорогим по сравнению с конкурентами», — заметил Ко. Аналитик уверен, что гарнитура Apple будет востребована на рынке, когда ее создатели предложат адекватные сценарии использования.

В заключении специалист сравнил Vision Pro с умной колонкой HomePod. По словам Мин-Чи Ко, HomePod не пользовалась популярностью из-за непонятного позиционирования, и проблему не решил даже выпуск упрощенной и более дешевой колонки HomePod mini.

В конце октября инсайдеры рассказали, что Apple приостановила производство собственных очков дополненной реальности Vision Pro. По данным источников, на складах магазинов лежат порядка 600 тысяч нераспроданных гарнитур.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по жилой многоэтажке в Белгороде. Испанский дрон влетел прямо в квартиру и взорвался. Там могли быть дети

      Хоккеист «Металлурга» умер после драки в пабе

      Под Москвой мальчик попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом

      Бывшая жена Моргенштерна опубликовала фото в нижнем белье

      Эксперты рассказали о будущем цен на жилье в России

      Дому с двумя случаями обрушения потолка отказали в статусе аварийного

      Замглавы управления охраны Минтранса России взяли под стражу по коррупционному делу

      Россиянина без головы признали ограниченно годным к военной службе

      В России суд приговорил публициста Бестужева за фейки о Российской армии

      В США назвали задачи российского Су-57 в Китае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше