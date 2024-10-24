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09:02, 24 октября 2024Наука и техника

Apple оказался не нужен собственный шлем

Apple временно прекратила производство очков Vision Pro из-за низкого спроса

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Apple приостановила производство собственных очков дополненной реальности Vision Pro. Об этом сообщает издание The Information.

Источники медиа рассказали, что компания имеет достаточный запас гарнитуры, чтобы удовлетворить спрос в обозримом будущем. Поэтому в Apple сообщили своему партнеру Luxshare, который занимается сборкой Vision Pro, что в ноябре придется прекратить выпуск устройства.

В материале говорится, что в данный момент Apple не нужны новые экземпляры шлема, так как предложение заметно превышает спрос. На складах магазинов лежат порядка 600 тысяч гарнитур — это число соответствует производственному прогнозу на 2024 год.

Один из сотрудников компании-поставщика Apple на правах анонимности рассказал, что еще в мае производство компонентов для Vision Pro приостановили. Также, по его словам, на складах лежат десятки тысяч деталей шлема дополненной реальности.

Мощности Luxshare позволяют производить до 2000 единиц Vision Pro в сутки. Однако последнее время компания выпускала до 1000 штук в день. Шлем Apple Vision Pro вышел в продажу в феврале, его стоимость составила 3500 долларов.

В конце октября журналисты The Wall Street Journal заявили, что разработчики почти перестали выпускать приложения для шлема смешанной реальности Apple. Многие специалисты ожидают, пока IT-гигант представит дешевую версию гарнитуры.

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      Андрей Ставицкий
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