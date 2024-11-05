Военный конструктор заявил об угрозах перевода в штурмовики

Фронтовой конструктор Порядин заявил, что ему угрожают переводом в штурмовики

Фронтовой военный конструктор Иван Порядин с позывным Механик заявил, что командование подразделения угрожает ему побоями с последующим переводом в штурмовики. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«От комбата звучали слова: “Изобью до синяков палками, поубиваю, посажу в БМП, заварю люки и отправлю штурмовать Курахово”. Не очень адекватное отношение командования, согласитесь», — рассказал Порядин.

Механик добавил, что его подчиненных перевели из бригады изобретателей в другие подразделения, после чего они пали на поле боя. Сейчас самого конструктора перевели в 102-ой полк, от офицеров которого ему поступают угрозы.

Ранее в сентябре добровольцы СВО с позывными Гудвин и Эрнест обвинили командира полка в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом они заявили на видео, которые было опубликовано после штурма, ставшего последним для обоих бойцов. Дело получило широкую огласку, разобраться в случившемся поручил лично глава Минобороны Андрей Белоусов. Позже военкор Александр Коц заявил о кадровых перестановках в подразделении. При этом обвинения Гудвина и Эрнеста в адрес командира полка не нашли подтверждения, отметил он.